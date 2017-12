Gallo rebate as críticas de Nelsinho Diante da má fase do Santos no Campeonato Brasileiro, Nelsinho Baptista jogou a culpa em seu antecessor. Mas Gallo, que foi demitido para a chegada do novo técnico no final de setembro, rebateu as críticas e atacou o atual comandante santista. "Ouvi as declarações dele (Nelsinho) e achei lamentável um técnico ter um comportamento como aquele", disse Gallo, que está desempregado desde que saiu do Santos, mas já acertou ida para o futebol japonês no ano que vem. Assim, Gallo respondeu ao que Nelsinho afirmou logo depois do jogo de domingo, quando o Santos perdeu por 4 a 0 para o Inter. ?Estou tentando consertar o que fizeram de errado aqui. Não fui eu que fiz esse planejamento nem fui eu que trouxe os jogadores que estão aqui. Estou trabalhando com o que me deram. Quem passou por aqui deixou um trabalho horrível?, chegou a dizer o atual técnico santista. ?Um treinador que faz algo desse tipo prejudica o time. Ele não pode criticar o próprio grupo como tem criticado?, atacou Gallo, revoltado com a atitude de Nelsinho. ?Ele não está assumindo a responsabilidade, está transferindo a responsabilidade.? Gallo, inclusive, comparou a performance do time com Nelsinho e sob seu comando para responder ao sucessor. ?Deixei o Santos a 4 pontos do primeiro colocado e hoje o time está 22 pontos atrás do líder?, lembrou. De fato, com Gallo, o Santos somou 44 pontos em 27 rodadas, com aproveitamento de 54%, e chegou a liderar o Brasileiro. Já com Nelsinho, foram 11 partidas, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas - aproveitamento de 33%. Além disso, o Santos perdeu os 4 últimos jogos que fez, sendo que sofreu duas goleadas seguidas: 7 a 1 para o Corinthians e 4 a 0 para o Inter. E já não tem mais chance de conseguir uma vaga na Libertadores de 2006.