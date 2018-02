Gallo revela insatisfação dos jogadores O técnico Gallo revelou que os jogadores do Santos fizeram um pedido pouco comum assim que assumiu o comando da equipe: mais treinamentos físicos. "Estamos fazendo aqui em Atibaia um trabalho com o objetivo de que o time evolua no aspecto físico, em especial no que diz respeito à força. Quando cheguei aqui, os atletas se queixaram de dificuldades nesse aspecto e pediram que eu fizesse alguma coisa." Os jogadores confirmaram as dificuldades. "Estava sentindo falta de um trabalho de força. Durante os jogos percebia que estava sem arranque", admitiu o atacante Deivid, que não quis apontar a causa do problema. "Não sei se aconteceu por causa do trabalho feito antes ou o pouco tempo que tivemos de preparação no início da temporada." O lateral Léo, que está voltando aos treinos, isentou o ex-treinador Oswaldo de Oliveira e a comissão técnica de culpa. O jogador acredita que a falta de uma pré-temporada para o Campeonato Paulista, por causa do calendário do futebol brasileiro, foi a causa das várias contusões que sofreu na temporada e também dos vários problemas físicos dos companheiros de equipe. "A falta de pré-temporada me arrebentou. Esse tipo de trabalho é importante para mim", disse o santista. "Tive uma lesão muscular que nunca havia tido antes, fora um problema de pancada e uma pedra no rim." Por meio de sua assessoria de imprensa , Oswaldo de Oliveira, não quis comentar sobre as dificuldades levantadas pelos jogadores. Informou que o que tinha a falar sobre os problemas do time foi dito diretamente aos atletas e à diretoria na ocasião de sua saída do clube. Para concluir, o treinador desejou sorte a Gallo em seu trabalho recém-iniciado.