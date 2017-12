Gallo sai em defesa do jogadores Gallo estranhou as declarações do técnico Nelsinho Baptista logo depois da goleada de 4 a 0 imposta pelo Internacional aos santistas. "Fui pego de surpresa e estou extremamente chateado. Foi um momento de desequilíbrio dele", comentou, lembrando que, quando deixou o comando técnico Santos, o time estava em segundo lugar na tabela, quatro pontos atrás do líder. "Que trabalho horrível é esse se o time ficou entre os cinco primeiros durante 28 rodadas do campeonato?", questionou. Comparando os resultados obtidos pelos dois técnicos, Gallo obteve 57% de aproveitamento, contra 33% de Nelsinho Baptista. A campanha do Santos sob seu comando foi obtida, segundo Gallo, com o mesmo grupo de jogadores criticado por Nelsinho Baptista e que ganhou os reforços de dos atacantes Luizão e Cláudio Pitbull e do volante Heleno. "Confio muito nesses atletas e o grupo é muito bom". Gallo acha que os jogadores não podem ser responsabilizados pelas derrotas que estão acontecendo e devolve as críticas a Nelsinho Baptista, seu sucessor: "ele está no clube há doze jogos, não uma semana ou um jogo". O ex-técnico entende que transferir a responsabilidade é coisa de incompetente. Nelsinho Baptista fez críticas ao que encontrou no clube, dizendo; "quem passou por aqui deixou um trabalho horrível de planejamento". Não citou Gallo, mas o ex-técnico se sentiu ofendido e rebateu as críticas. Para se livrar da cobrança dos resultados, o atual treinador comentou que está tocando o trabalho com o grupo de jogadores que encontrou ao assumir o comando do time. Nas doze partidas em que dirigiu a equipe, os resultados são negativos: seis derrotas, dois empates e três vitórias. Nas duas últimas partidas, contra o Corinthians e o Internacional, o time sofreu onze gols e marcou apenas um, tendo completado domingo uma série inédita de quatro derrotas seguidas num campeonato brasileiro.