Gallo será auxiliar de Daryo Pereira Depois de 17 anos como jogador, Gallo tem nova função a partir deste domingo. O ex-volante será o auxiliar técnico de Daryo Pereira no Grêmio. O acordo foi fechado no final da tarde e, às 21 horas, ele embarca para Porto Alegre. Esta será sua primeira experiência em comissões técnicas. Nos últimos dois anos ele apenas administrou seus negócios em Ribeirão Preto, incluindo vários imóveis e até uma gráfica. Desde janeiro ele decidiu voltar ao futebol e seu grande sonho é ser técnico , mas ele acha que a experiência no Sul será importante para sua carreira. "Tenho certeza de que minha experiência dentro do futebol será fundamental nesse minha nova profissão. Além disso, será um prazer trabalhar com Daryo Pereira". Os dois já atuaram juntos no passado, mas em funções diferentes: técnico e jogador, no são Paulo, Atlético-MG e Corinthians. Paulista de Ribeirão Preto, Alexandre Tadeu Gallo nasceu em 29 de maio de 1967 (tem 36 anos). Iniciou sua carreira no Botafogo-SP e passou depois por Vitória, Santos, Portuguesa, Guarani, São Paulo, Atlético-MG e Corinthians, onde pendurou as chuteiras e m 2001.