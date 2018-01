Gallo será o treinador do FC Tokyo O técnico Gallo, que comandou o Santos em boa parte do Campeonato Brasileiro, irá assumir o comando do FC Tokyo na temporada de 2006. O anúncio oficial foi feito nesta terça-feira, pelo clube japonês. Aos 38 anos, Gallo foi demitido pelo Santos em setembro, para dar lugar a Nelsinho Baptista. Logo depois, ele já acertou sua ida para o clube japonês, mas não revelou qual era: faltava esperar o fim da J-League e a saída do treinador Hiromi Hara.