Galvão escala 3 atacantes no Vasco O técnico do Vasco, Mauro Galvão, deve mesmo optar pelo esquema com três atacantes na partida de sábado contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador comandou o coletivo de hoje com Edmundo, Donizete e Régis Pitbull no ataque, enquanto o meia Marcelinho foi o responsável pela armação das jogadas. "É um estilo de jogo mais ofensivo. Vamos atuar para frente, buscando gols e, assim, conquistar uma vitória", afirmou Donizete. Apesar de ser um jogador que atue longe da área, ele não vê problemas em jogar como centroavante, preparando as bolas para Edmundo e Régis. Além disso, Donizete ressaltou que os três serão obrigados a ajudar na marcação.