Gama acerta contrato com novo técnico Nem a vitória do Gama sobre a Portuguesa, por 3 a 2, salvou o emprego do técnico Caio Júnior. A diretoria do clube anunciou nesta sexta-feira a contratação de Heriberto da Cunha, que vai se apresentar no sábado para iniciar seu trabalho visando a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Heriberto estréia no dia 25, diante do União Barbarense, no Estádio Bezerrão, como terceiro técnico na competição, uma vez que nas três primeiras rodadas o time foi dirigido por Mauro Fernandes. O Gama está em 15º lugar na classificação, com 10 pontos, mas continua bem perto da zona do rebaixamento. Caio Júnior dirigiu o time cinco vezes, com duas vitórias e três derrotas. Ele estava animado após a última vitória, na terça-feira, mas acabou sendo demitido. Ex-meia do São Paulo, Heriberto, de 45 anos, é natural de Santa Rita do Sapucaí-MG. Como técnico, ele dirigiu vários clubes como Internacional de Limeira e Portuguesa, em São Paulo, Atlético-PR, Náutico e Sport, em Pernambuco.