Gama concentrado para enfrentar Palmeiras O Gama promete concentração total para enfrentar o Palmeiras, no sábado, pela 21ª rodada do Brasileiro da Série B, e escapar do rebaixamento à Série C em 2004. A equipe empatou com o Botafogo por 1 a 1, em Brasília, na semana passada, e piorou a sua situação no torneio, com apenas 17 pontos na penúltima colocação da tabela.