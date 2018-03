Gama decide futuro contra o Brasiliense Ainda eufórico com a surpreendente vitória na quarta-feira por 3 a 2 sobre o Botafogo, no Maracanã, e comemorando o fato de decidir em Brasília, contra o Palmas, de Tocantins, a vaga para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o jovem time de futebol do Gama enfrenta neste sábado o seu maior rival, o Brasiliense. Se vencer, o Gama fará a decisão em dois jogos, também contra o Brasiliense, e garantirá a vaga na Copa do Brasil do ano que vem; se perder, essa vaga ficará com o CFZ, que teve melhor campanha nos dois turnos do campeonato da capital.