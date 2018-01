Gama derrota Goiás e tem a vantagem O Gama venceu o Goiás por 3 a 2, neste domingo, no estádio Bezerrão, na primeira partida da final da Copa Centro-Oeste. Com a vitória, o Gama fica com a vantagem de poder empatar a próxima partida, que será realizada no domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Goiás fez a melhor campanha da Copa Centro-Oeste e tinha a vantagem de poder empatar as duas partidas da final para conquistar o campeonato. No domingo, o Goiás terá que vencer o Gama para garantir o tricampeonato. A equipe vencedora garantirá uma vaga para a Copa dos Campeões, marcada para o mês de julho, que selecionará um dos representantes do Brasil para a Taça Libertadores da América. Precisando da vitória, o Gama foi mais ofensivo em todo o jogo, mas quem marcou o primeiro foi o Goiás, com um gol do atacante Kleyr, aos 15 minutos do primeiro tempo. O empate do Gama veio aos 21 minutos, com o gol de pênalti de Anderson. Aos 44 minutos da primeira etapa Dimba ampliou o placar para o Gama. Aos 39 minutos do segundo tempo Dimba fez mais um para o Gama. Aos 46 minutos, Marquinhos diminuiu para o Goiás.