Gama derrota Joseense na Copa SP Mesmo jogando em casa, o Joseense perdeu para o Gama por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O jogo foi válido pela primeira rodada do grupo A da Copa São Paulo de Juniores, que ainda conta com Santos e Madureira. O gol do time do Distrito Federal foi anotado aos 21 minutos do segundo tempo pelo atacante Reginaldo, após belo passe do seu companheiro de ataque, Michael Platini. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Joseense encara o Madureira, às 14 horas, enquanto o Gama enfrenta o Santos, às 16 horas.