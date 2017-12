Gama derrota União São João por 1 a 0 O União São João de Araras continua caminhando a passos largos para a Série C do Brasileiro em 2004. O time sofreu sua 12ª derrota na Série B, outra vez, em casa, no Estádio Herminío Ometto, ao perder para o Gama por 1 a 0. O gol do time de Brasília foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo por Émerson. Com o resultado, o União segue na lanterna, com apenas oito pontos, enquanto o Gama ainda é o penúltimo, mas agora com 14 pontos. Os dois últimos colocados serão rebaixados. Esta é a 16 ª rodada, faltando, portanto, mais sete jogos. O jogo foi equilibrado, com leve domínio do time do interior paulista. Mas a incompetência nas finalizações pesou no final do jogo, quando num contra-ataque Émerson aproveitou o rebote do goleiro Éder para marcar o gol da vitória. Outros jogos - Em Santa Catarina, o Joinville venceu, de virada, a Anapolina por 3 a 1. O time visitante saiu na frente, aos 6 minutos, com Leonardo Goiano, mas cedeu o empate aos 44 minutos, com Dauri. No segundo tempo, o time goiano teve dois jogadores expulsos - Clayton e Celinho - e não segurou a virada do tricolor catarinense, que venceu com gols de Marlon aos 12 e o veterano Zé Carlos, ex-São Paulo, aos 40 minutos. O técnico Ademir Fonseca estreou com o pé direito e agora o Joinville tem 19 pontos, um a mais que a Anapolina. Em Caxias do Sul, o Caxias conseguiu um empate heróico por 4 a 4 contra o Vila Nova, que chegou a estar vencendo por 4 a 1. Calmon, aos 4, Jean Carlo aos 12, de falta, e Calmo aos 15 abriram 3 a 0 para o time goiano. Marcelo Carioca, de pênalti, diminuiu aos 28 minutos do primeiro tempo, mas aos 36, Jean Carlo, de pênalti, fez 4 a 1. No segundo tempo, aconteceu a reação gaúcha, com gols de Richard aos 18, Marcelo Carioca aos 22 e aos 38 minutos. O Caxias é antepenúltimo colocado com 16 pontos. O Vila tem 20 pontos.