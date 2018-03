Gama derruba Santa Cruz na Série B O grande destaque desta sexta-feira à noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B foi a vitória do Gama sobre o vice-líder Santa Cruz, por 3 a 2, no Estádio Mané Garrincha, que estava vazio por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro. Na efetiva estréia do técnico Caio Júnior, o Gama mostrou um bom futebol e mereceu a vitória chegando aos sete pontos, na 14.ª posição. Mesmo sofrendo a primeira derrota na competição, o time pernambucano é vice-líder, com 13 pontos. Márcio Luís abriu o placar aos 29 minutos, com Diogo Galvão ampliando aos 36 minutos. Na etapa final, Maia, aos 10 minutos, fez o terceiro. No final, quase o Santa Cruz conseguiu uma grande reação. O estreante Leonardo diminuiu para os visitantes aos 39 minutos e dois minutos depois Reinaldo marcou o segundo. No Estádio Barradão, em Salvador, o Vitória venceu o Ituano, por 2 a 1, chegando aos oito pontos, em sétimo lugar. O time paulista, com os mesmos oito pontos, é o nono colocado. Os gols baianos foram marcados por Alex Alves, aos 41 minutos do primeiro tempo, e pelo zagueiro Marcelo Heleno, aos 27 da etapa final. Ricardo Lopes diminuiu aos 47 minutos, cobrando pênalti. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport sofreu, mas venceu o Guarani, por 1 a 0, com um gol de Fabiano Gadelha, de cabeça, aos 38 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o time pernambucano finalmente saiu da zona do rebaixamento, subindo para a oitava posição, com oito pontos. O time paulista, com apenas cinco pontos, é o 20.º colocado.