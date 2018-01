Gama e Mogi tentam fugir da rabeira Gama e Mogi Mirim jogam nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Bezerrão, atrás de uma vitória para deixar as últimas posições do Campeonato Brasileiro da Série B. Após nove rodadas, o time do Distrito Federal ocupa apenas a 23ª posição na classificação, com sete pontos ganhos. Já os paulistas estão em 17º, com 11. Para este jogo, a única mudança no Mogi será a volta do zagueiro Chicão ao time titular. Ele irá ocupar o lugar de Diego, que cumprirá suspensão. O volante Moisés, machucado, continua fora. No Gama, a maior novidade do técnico Roberval Davino será a entrada do goleiro Alencar. O ex-goleiro do São Paulo faz sua estréia graças à suspensão de Júlio César, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Ceará, em Fortaleza. No meio, o treinador tem dúvida entre Leite (volante) e Cléber (meia).