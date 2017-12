Gama é o líder da Terceirona O Gama está confirmando o favoritismo no Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta quarta-feira à noite, derrotou o Americano por 1 a 0, no Estádio Bezerrão, em Brasília (DF), pela segunda rodada do quadrangular final. Após duas partidas, o clube candango soma seis pontos e aparece na liderança, ao lado do União Barbarense, que também venceu os seus dois compromissos. Americano e Limoeiro-CE ainda não pontuaram nesta fase. O único gol da partida foi marcado pelo meia Diego, aos quatro minutos do segundo tempo. Ele entrou em campo no lugar do suspenso Goeber e acabou sendo o herói da noite. Mas o jogo foi muito equilibrado. Na próxima rodada, ocorre o choque de líderes em Santa Bárbara d?Oeste (SP) e o vencedor praticamente garante o acesso à Série B do ano que vem. Já em Campos (RJ), Americano e Limoeiro jogam as últimas fichas na competição. Os jogos serão realizados no domingo, às 17 horas.