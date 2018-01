Gama e Portuguesa empatam por 1 a 1 Apesar de haver dominado quase toda a partida, o Gama decepcionou os quase 3 mil torcedores que foram nesta terça-feira à noite ao Estádio Bezerrão, ao empatar com a Portuguesa por 1 a 1. Alex Alves, aos 12 do primeiro tempo, abriu o placar depois de fazer uma tabelinha com Ricardo Lopes. A zaga do Gama parou e o atacante da Lusa colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Júlio César. Sete minutos depois, foi a vez de Leonardo Manzi tabelar com Luciano Fonseca e igualar o placar. Manzi ainda perdeu dois gols. Na primeira chance chutou na trave. Na segunda, driblou o goleiro Gléguer, mas chutou para fora. No segundo tempo, numa jogada violenta, Manzi foi expulso. A Portuguesa também perdeu César, que havia acabado de entrar no lugar de Nem. Com isso, a Lusa passou a ocupar a primeira posição, enquanto o Gama, que já havia empatado na semana passada com o Caxias, pulou para o 10º lugar. Ficha Técnica: Portuguesa: Gléguer; Rissutt (Willian), Wagner, César e Júlio César; Capitão, Rodrigo Costa, Nem e André Luiz; Marcos Penna e Alex Alves. Técnico: Luiz Carlos Martins. Gama: Júlio César; Gustavinho, Nen, Émerson e Jérson (Rochinha); Goeber (Heraldo), Alex, Wesley (Diego) e Rodriguinho; Luciano Fonseca e Leonardo Manzi. Técnico: Cristiano Baggio. Gols: Alex Alves aos 12 e Leonardo Manzi aos 19 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Luiz Alberto Sardinha (GO). Cartão amarelo: Capitão, Nem, Goeber, Luciano Fonseca e André Luiz. Cartão vermelho: Leonardo Manzi e César. Local: Bezerrão.