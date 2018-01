Gama empata com a Ponte em 0 a 0 Líder isolada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta sentiu o desgaste dos últimos jogos e apenas empatou com o Gama-DF, em 0 a 0, agora à noite, em Campinas, pela Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar, na próxima semana, em Brasília. O vencedor fica com a vaga na outra fase da competição. Em caso de empate sem gols a decisão vai para os pênaltis, mas no caso de empate com gols a vaga será da Ponte. O Gama, quinto colocado no Campeonato Brasiliense, priorizou a Copa do Brasil, inclusive como preparativo para a disputa do Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. O primeiro tempo surpreendeu pelo forte equilíbrio em campo. O Gama montou um forte esquema defensivo, contando com a experiência do tetracampeão Márcio Santos, marcando sua estréia, mas conseguiu nos primeiros momentos explorar bem a velocidade de seus atacantes. Aos poucos a Ponte equilibrou as ações, criando as melhores chances de gol. Numa delas, aos 30 minutos, o meia Marco Aurélio mandou a bola no travessão com uma cabeçada. Aos 38 minutos, Elivélton chutou forte de fora da área, exigindo uma grande defesa do goleiro Fernando. No segundo tempo, a Ponte voltou mudada com Régis no lugar do experiente Macedo e com a determinação de diminuir os espaços do adversário. Mas o Gama manteve a personalidade, ganhando espaços no meio-campo e até incomodando a defesa pontepretana. Nos últimos 10 minutos, o Gama ainda teve a vantagem de atuar com um jogador a mais, devido a expulsão de Elivélton, por jogada violenta. A Ponte, agora, se concentra no Campeonato Paulista. Domingo o time defende a liderança isolada diante da Internacional, em Limeira. A diretoria do Gama confirmou, nesta noite, a contratação do veterano goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, e que estava há um ano parado depois de passagens negativas por Portuguesa de Desportos, Cruzeiro e Internacional-SP. Outro jogador que deve acertar com o time brasiliense é Claudinho, que ganhou o passe na Ponte Preta.