Gama empata na estréia de Estevam Soares Na estréia do técnico Estevam Soares, o Gama empatou com o Londrina, por 2 a 2, nesta terça-feira à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixou o time brasiliense ainda em penúltimo lugar, com 16 pontos, e ameaçadíssimo pelo rebaixamento à Série C em 2004. O Londrina, dirigido pelo técnico-interino Luiz Müller, perdeu a chance de entrar no grupo dos oito primeiros colocados, ficando em 14º com 25 pontos. O time do Paraná saiu na frente logo aos 9 minutos com Marcelinho, de cabeça. O Gama empatou aos 39 minutos com Anderson, em posição duvidosa. No segundo tempo, o Londrina voltou a comandar o placar, de novo, com Marcelinho, aos 17 minutos. O Gama não desistiu e empatou aos 36 minutos.