Gama empata no final e evita vexame Com um gol do atacante Diogo Galvão, aos 43 minutos do segundo tempo, o Gama se livrou de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar com o União Barbarense, em 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal. O resultado deixou o time paulista com 12 pontos, um a mais do que o time local, ainda na zona do rebaixamento. Esta seria a segunda vitória seguida do Barbarense fora de casa, uma vez que na rodada anterior tinha batido o Caxias, também por 1 a 0, em Caxias do Sul (RS). O Gama continua em crise, mesmo após a saída do técnico Caio Júnior. O interessante é que Diogo Galvão começou a competição vestindo a camisa do próprio União Barbarense, onde tinha marcado dois gols. Agora ele tem quatro no total. "Troquei de clube mas tenho certeza de que deixei bons amigos em Santa Bárbara", comentou. E o herói do time paulista, Melinho, está prestes a deixar o clube para reforçar os cofres do União Barbarense Corporation, empresa com capital suíço e que administra o futebol do clube. "Eu já falei para a empresa e para o professor Serrão que quero fic ar", comentou Melinho ao ser substituído no final do segundo tempo por Lairson. O jogo teve poucos lances de perigo. Num deles, saiu o gol da vitória, quando Gilson Batata tocou para Alexandre Dorta que ligou Melinho. Mesmo de costas, ele virou em cima do zagueiro e bateu para marcar. O técnico estreante Heriberto da Cunha, no intervalo, parecia acreditar numa reação do time da casa: "O jogo foi equilibrado e tomamos o gol numa falha de marcação, porque o atacante pegou de costas para o gol e marcou". Mas ele já tinha tirado Émerson p ara a entra de Luiz Marques, no primeiro tempo e se viu obrigado a tirar Rodriguinho, machucado, para a entrada do atacante Diogo Galvão. E a tarde era mesmo ruim, porque perdeu, também machucado, o lateral Patrick. Sem poder de reação, o Gama conseguiu imprimir uma forte pressão nos últimos 15 minutos e empatou, aos 43 minutos, quando o pequenino Diogo Galvão desviou de cabeça. Na próxima rodada, o Barbarense vai atuar em casa, diante do Santa Cruz, dia 3 de julho. O Gama terá pela frente o Marília, terça-feira, no interior paulista.