Gama enfrenta a Ponte sem reforços Nenhum dos reforços contratados pelo Gama vai enfrentar a Ponte. O goleiro Ronaldo ainda está fora de forma e não vai poder atuar. Além dele, o atacante Alessandro Bocão, que veio do Vitória-BA, também vai ter de ficar de fora do confronto. Como já tinha atuado contra o Asa-AL pelo time baiano, Bocão está impedido de disputar a competição por outro time. O técnico Nestor Simionato ainda não decidiu se vai escalar o zagueiro Márcio Santos e o atacante Rodrigão entre os titulares. Ambos torceram o tornozelo no jogo contra o Brasília, domingo, pelo Campeonato Brasiliense, e não treinaram. "A Ponte tem a vantagem do empate com gols. Se não conseguirmos vencer, com o 0 x 0 pelo menos temos chance nos pênaltis", disse Simionato, que garantiu: o time de Campinas é o favorito. O público também deve ser destaque na partida desta quarta-feira. Isso porque a diretoria do Gama decidiu colocar os ingressos à venda com preço único de R$ 5. O jogo será disputado no estádio Bezerrão, em Gama, cidade satélite de Brasília, com fácil acesso para a torcida.