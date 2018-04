Gama escala 3 volantes no Fluminense O técnico Alexandre Gama escalou o meio-de-campo do Fluminense com três volantes (Diego, Marciel e Juca) e mais o meia Ramon durante o treino coletivo desta quinta-feira, realizado nas Laranjeiras. A opção de reforçar a marcação da equipe se deve, segundo ele, ao fato de não poder contar com a "criatividade" de Roger, suspenso. Pela quarta vez nesta semana, o atacante Romário não apareceu nas Laranjeiras. Ele foi liberado para resolver problemas particulares. Além dele, Edmundo não treinou com bola - apenas fez exercícios na sala de musculação do clube. No entanto, os dois experientes atletas estão confirmados para o clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. Ainda há uma dúvida para Alexandre Gama definir a escalação do Fluminense. Ele não definiu se escolherá Victor Boleta ou Juan para ocupar a vaga de Júnior César, suspenso.