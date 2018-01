Gama muda dois para enfrentar a Lusa Depois de estrear com um empate na Série B do Campeonato Brasileiro - 1 a 1 com o Caxias -, o Gama enfrenta nesta terça-feira outro time rebaixado no ano passado para a segunda divisão, a Portuguesa. A equipe do Distrito Federal recebe a Lusa às 20h30, no estádio Bezerrão. O técnico Cristiano Baggio resolveu fazer duas mudanças no time titular do Gama. O volante Adelmo entra no lugar de Alex e Rochinha volta à lateral-esquerda. "A Portuguesa é uma excelente equipe mas nós vamos marcar bem e jogar no ataque", disse o treinador. O retorno de Rochinha é fruto de um acordo que ele fez com a diretoria do clube. O lateral chegou a ser afastado uma semana da equipe, após exigir aumento salarial, já que ele sofreu um corte de 50% com o rebaixamento do Gama. Com o acerto, o jogador foi reintegrado, mas está liberado para sair caso tenha alguma proposta.