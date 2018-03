Gama muda para enfrentar Botafogo O Gama enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Everton Goiano decidiu mudar o time do Gama para esta partida. Assim, o lateral-esquerdo Bobby entra no lugar de Bhertonny. Mas ele ainda mantém uma dúvida no meio-de-campo: Rodriguinho ou Mario Zan.