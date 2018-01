Gama pega o Botafogo com medo de cair Penúltimo colocado com 16 pontos ganhos, e na expectativa de reverter a tendência de rebaixamento nas últimas quatro rodadas, o Gama enfrenta o vice-líder Botafogo (RJ) neste sábado, às 21h40min, no estádio Bezerrão (DF). A equipe parece desanimada, mas ainda poderá contar com ajuda da torcida. Do público esperado de 10 mil pagantes 70% são torcedores do Gama, que não ganha em casa há 74 dias. O naufrágio atual do time, que surpreendeu na Série A, revelou o artilheiro Dimba, e venceu a Série B em 1998, deve-se em parte a uma crise financeira onde a diretoria cortou salários e negociou seus melhores jogadores. Também deve-se a uma crise técnica: "O time não se encaixou na competição (Série B)", sintetiza Fernando Aguiar, gerente de futebol. O técnico Estevam Soares, o quarto a comandar o time em 21 rodadas, diz que vai enfrentar o Botafogo jogando no 3-5-2. Mas tem dúvidas na formação com três zagueiros, se escala Kleber em lugar de Fábio Costa, Adriano no ataque, ou mantém o time que empatou com o Londrina (2x2), na terça-feira.