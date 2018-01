Gama pode ser a salvação do Palmeiras Uma liminar que o Gama conseguiu na 21ª Vara Federal de Brasília, em 2000, pode explicar a inércia do presidente Mustafá Contursi para anunciar a demissão do técnico Levir Culpi e montar o time do Palmeiras para 2003. Ninguém confirma no Palestra Itália, mas os dirigentes palmeirenses acreditam que o clube vai entrar no vácuo do Gama e não será rebaixado para a Série B do Brasileiro. A medida judicial foi conseguida por Paulo Goiaz ? vice-presidente do Gama ?, confirmada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ainda não foi a julgamento. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tentou de todas as formas cassar a liminar, mas não teve êxito. ?Não acho que essa liminar será cassada nos próximos seis meses?, avisa Paulo Goiaz. Como o Brasileiro de 2003 está previsto para começar em março, a CBF terá enormes problemas para decretar o rebaixamento do time de Brasília. O documento dá ao Gama o direito de permanecer na Série A, enquanto Fluminense e Bahia, que subiram pelo ?tapetão?, nela estiverem. ?O Gama só vai disputar a Segunda Divisão com os times da Segunda Divisão. Se algum time legalmente rebaixado for beneficiado, o Gama também vai fazer prevalecer o seu direito?, disse Goiaz, recusando-se a citar os nomes de Fluminense, Bahia, Palmeiras, Portuguesa e Botafogo. ?Eu não estou falando nada, é você quem está falando?, desconversa. Com o argumento de que só disputaria a Segunda Divisão se o Botafogo fosse rebaixado, o Gama conseguiu a liminar em 2000. Então, a CBF deu um ?jeitinho?. Enterrou provisoriamente o Brasileiro e criou a Copa João Havelange. O torneio teve 109 times e quatro módulos. Fluminense e Bahia, que estavam rebaixados, aproveitaram e voltaram ao grupo de elite. Mustafá aposta na vitória do Gama. Por isso, prefere esperar para tomar decisões quanto ao treinador que vai ficar no lugar de Levir Culpi e quanto à formação do elenco para o ano que vem. Nenê - Em ritmo lento, o dirigente trata da renovação de contrato de alguns jogadores. O atacante Nenê, que chegou a ser descartado, voltou a interessar. O Jundiaí, dono de 25% de seus direitos federativos, só aceita negociar o jogador em definitivo. Só que Nenê Cardoso, procurador do atacante e dono da outra parte do ?passe?, parece disposto a emprestá-lo por mais uma temporada ao Palmeiras. Embora ache que as chances de ter Nenê em 2003 sejam mínimas, o diretor de Futebol Sebastião Lapola admite voltar a conversar com Nenê Cardoso sobre o assunto. Neste sábado pela manhã, Mustafá, em campanha para ser reeleito, mostrará aos conselheiros do clube a Academia 2, centro de treinamento para as divisões de base que fica no Parque Ecológico do Tietê.