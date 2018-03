Gama quer surpreender Botafogo no Rio O Gama nunca venceu o Botafogo, nem passou da segunda fase da Copa do Brasil e seus jogadores jamais entraram no gramado do Maracanã. Mesmo com a cabeça nas nuvens o alviverde de Brasília pretende surpreender o Botafogo, quebrar os tabus e conquistar uma vaga inédita. A partida entre Gama e Botafogo, pela Copa do Brasil, será às 20h30 desta quarta-feira no Maracanã, com arbitragem de Wallace Nascimento Valente (ES). O técnico Everton Goiano faz mudanças que anulam o poder ofensivo e torna a equipe mais fechada: Sai o meia Mário Zan para entrada do zagueiro Thiago. Carlos Eduardo também retorna à linha de zaga, o time vai abusar das jogadas aéreas e o ataque será comandado por Vitor e Michel Platini. As duas equipes, no jogo de ida, empataram em 4x4, um resultado que beneficia o time carioca.