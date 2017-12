Gama tem novo técnico na Série B Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e condenado ao rebaixamento para a Série C em 2004, o Gama acaba de trocar de técnico. Roberval Davino entregou o cargo após a derrota para o Santa Cruz, por 2 a 1, em Recife. O novo técnico se apresenta na quarta-feira cedo. É Estevam Soares, que começou a competição no comando do CRB de Alagoas. O time da cidade satélite de Gama sofre um verdadeiro processo de degradação promovido pelo presidente Wagner Marques. Além de não renovar o elenco, que se arrasta desde o time que subiu para a Série A em 1998, ele cometeu outros erros. Implantou uma folha salarial muito baixa, com média de R$ 3 mil mensais, abrindo mão de seus principais jogadores, como Lindomar e Leonardo Manzi. Resultado: se aventurou na Série B e se deu mal. O novo técnico tentará salvar o time. O Gama soma apenas 15 pontos em 18 jogos, tendo somente mais cinco a disputar até o final da fase de classificação. Antes do Estevam Soares, comandaram o time Cristiano Baggio e Roberval Davino, que não fizeram nenhum milagre.