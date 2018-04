Gama tem uma dúvida no Fluminense Há menos de uma semana, a diretoria do Fluminense decidiu efetivar o então técnico interino Alexandre Gama no comando da equipe. Nesse período, o treinador trocou a função de coadjuvante pelo de papel principal na comissão técnica Tricolor. Enfrentar o Vasco, domingo, no Maracanã, parece não assustá-lo. Confiante na qualidade do seu trabalho e na amizade com os jogadores, ele disse estar "gostando" da profissão. "Muda a vida de qualquer um. A responsabilidade aumentou e a pressão também. Sei que vou ser cobrado, mas estou feliz. Agora eu sou muito mais assediado, isso é normal", contou Alexandre Gama, que levará para o Maracanã uma dúvida. Ele não sabe se vai escalar Juan ou Victor Boleta no lugar do lateral-esquerdo Júnior César, suspenso.