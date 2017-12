Gama tenta manter liderança na Série C O Gama tenta manter a liderança do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C nesta quarta-feira, às 20h30, diante do Americano, no Estádio Bezerrão, em Gama. O time carioca tenta a reabilitação depois de perder em casa para o União Barbarense. Na primeira rodada, o Gama conquistou o resultado mais expressivo. Goleou o Limoeiro-CE por 5 a 1, em Fortaleza. Já o Americano teve uma surpresa ingrata. Perdeu em casa para o União Barbarense, por 1 a 0. O técnico Reinaldo Gueldino poderá contar com o atacante Cristian no Gama. Ele se recuperou de uma contusão na coxa esquerda e atua ao lado de Vítor, já que Maia cumpre o último jogo da punição imposta pelo STJD. No meio-campo, acontece a única modificação. Diego entra no lugar do suspenso Goeber. O Americano terá quatro mudanças. O técnico Toninho Andrade vai poder contar com os volantes Evaldo e Índio, que cumpriram suspensão. Na lateral-esquerda, Aloísio cumpre suspensão e será substituído por Carlinhos. No ataque, Washington não vinha agradando e dará lugar a Vitinho, que atua ao lado de Léo Santos.