Gama vence e respira na Série B O Gama manteve as esperanças de continuar no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Ceará por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio Mané Garrincha, na abertura da 20.ª e penúltima rodada da primeira fase. Com 25 pontos o Gama subiu para a 14.ª posição, enquanto o Ceará, com 26 pontos, em 12.º lugar, também continua ameaçado pelo rebaixamento à Série C em 2006. Este jogo foi realizado com portões fechados, porque o time da casa cumpriu punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O gol da vitória foi marcado pelo veterano Lindomar, aos 35 minutos do segundo tempo. Sete minutos antes, o também experiente Maurílio desperdiçou um pênalti defendido pelo goleiro Éverton. Na última rodada, o Gama enfrenta o Sport, em Recife (PE), enquanto o Ceará receberá o Vila Nova, em Fortaleza (CE). No Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova praticamente carimbou seu passaporte para a segunda fase ao vencer o Paulista por 2 a 1, com gols de Wando, de cabeça, e Vanderlei, um em cada tempo. Aciolly, contra, fez para o Paulista. O time goiano, agora soma 32 pontos e ocupa a quarta posição. O Paulista, com 25 pontos, caiu da 16.ª para a 17.ª posição e vai lutar contra o rebaixamento na última rodada, quando receberá o Bahia, também seriamente ameaçado. Em Santa Bárbara d´Oeste, o União Barbarense ganhou sobrevida ao golear o Vitória, por 4 a 1, de virada, com gols de Gauchinho (2), Gilson Batata e Leonel. Os baianos abriram o placar com Leandro Domingues. O time paulista soma 23 pontos, precisará vencer a Anapolina, em Anápolis (GO), e ainda torcer por resultados negativos de seus concorrentes para evitar a volta à Série C, onde sagrou-se campeão em 2004. O Vitória, com 26 pontos, em 13.º, continua ameaçado e dependerá de seu último jogo contra a Portuguesa, em Salvador (BA).