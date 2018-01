Gama vence Mogi Mirim por 4 a 3 O Gama conseguiu sua primeira vitória sob o comando do técnico Roberval Davino, ao superar o Mogi Mirim, por 4 a 3, nesta terça-feira à noite, no Estádio Bezerrão, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória, o time da capital federal chegou aos 10 pontos, subindo da 23ª para a 20ª posição. O Mogi continua com 11 pontos, em 18º lugar. O time da casa começou fulminante. Abriu o placar com um chute de Rodriguinho pelo lado esquerdo aos quatro minutos e ampliou com Goeber, num chute de longa distância, aos oito minutos. O Mogi ainda buscou o empate com dois gols bem parecidos, após cobranças de escanteio. Neto cobrou e Cléber marcou aos 25 minutos de cabeça. Depois Joel aproveitou o rebote da defesa para completar de cabeça aos 34 minutos. No segundo tempo, Lindomar colocou o Gama na frente cobrando pênalti aos 10 minutos. O Mogi empatou aos 29 minutos, após uma falha do goleiro Alencar. Ele tentou segurar a bola, mas soltou nos pés de Batista, que tocou para Joel, de novo, empatar. Só que o Gama conseguiu a vitória com um gol de Leonardo Manzi, que aproveitou a falha da defesa para ajeitar a bola dentro da área e chutar forte.