Gama x Paulista: empate por 0 a 0 Em um jogo de poucas emoções, o Gama esbarrou no bom goleiro Buzetto e acabou empatando sem gols com o Paulista, que comemorava 94 anos de vida, na tarde deste sábado no estádio Bezerrão. Com o resultado, o time candango chegou a três pon tos, enquanto os paulistas agora têm cinco. Em campo, o Gama dominou o jogo durante quase todo os 90 minutos, mas Buzetto salvou o Paulista de conhecer sua segunda derrota na Segunda Divisão com grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, quando operou o milagre em pelo menos três oportunid ades. No final o time de Jundiaí acordou e teve algumas chances de marcar, mas esbarraram nos seus próprios erros. O Gama tenta sua primeira vitória na Série B no próximo domingo, às 18 horas, contra o São Raimundo, em Manaus. Já o Paulista, do técnico Zetti, volta a campo na sexta-feira, quando recebe o América-MG em jogo que pode ter transmissão ao vivo pela televisão.