Gamarra avisa: se apresenta na segunda Se ainda havia alguma dúvida quanto à contratação de Gamarra pelo Palmeiras, o próprio zagueiro colocou um ponto final no assunto. Em entrevista à Rádio Uno, de Assunção, o paraguaio já falou como jogador palmeirense. Na mesma entrevista, Gamarra afirma que das propostas de clubes brasileiros que recebeu, a do Palmeiras foi a mais interessante. O atleta, no entanto, não quis entrar em detalhes sobre valores. Admitiu que jogará no Palmeiras por um ano e que domingo deve seguir para o Brasil. E que, segunda-feira, deverá se incorporar ao novo clube. O Palmeiras será o nono de Gamarra. Antes, ele já havia defendido o Cerro Porteño, Internacional de Porto Alegre, Corinthians, Flamengo, Benfica, Atlético de Madrid, AEK Atenas e Internazionale de Milão. Antes de Gamarra, um outro paraguaio fez sucesso no Palmeiras: o lateral-direito Arce, que ajudou o clube a ganhar seu único título da Libertadores, em 1999. Por coincidência, nesta quinta, Arce esteve na Academia de Futebol, para concluir o trabalho de reforço muscular após uma cirurgia no joelho direito. Aos 34 anos, e visivelmente acima do peso, ele descartou a hipótese de voltar ao futebol brasileiro, e especialmente ao Palmeiras, por várias razões. Uma dessas é o compromisso assumido com o Cerro Porteño, clube onde começou sua carreira. "O Cerro me acolheu quando eu mais precisei. Não seria justo virar as costas agora que me recuperei. Como havia prometido, vou jogar pelo Cerro até dezembro. Depois, não sei." Arce também parecia pouco à vontade para falar do amigo Gamarra, não se sabe a razão. Na primeira pergunta, feita por um repórter de tevê, chegou a ser grosseiro. "Sei lá do Gamarra." Em seguida, porém, foi mais cortês na hora de responder à mesma pergunta para as emissoras de rádio. "Faz tempo que não falo com ele". Sobre o futuro, Arce foi realista até para falar sobre Copa do Mundo do próximo ano, na Alemanha. "Ainda é muito cedo. Antes de pensar nisso, tenho de me recuperar."