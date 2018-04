Gamarra decide domingo se joga no Santos O Santos quer mesmo o zagueiro Gamarra, de 33 anos, e a negociação poderá ser concluída a partir de domingo, depois que a seleção paraguaia decidir o título olímpico. O procurador do atleta revelou que a prioridade do atleta em termos de Brasil é jogar pelo Santos, mas o prazo de inscrição no futebol europeu será encerrado dia 31, podendo haver a possibilidade de acerto com outro clube. "O Gamarra ficou muito satisfeito em ser lembrado pelo Santos e com a possibilidade de voltar a trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico vencedor. Isso abre perspectivas de ele realizar uma boa campanha no Santos, podendo conquistar títulos importantes como o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial", comentou Gilmar Veloz. Ele disse também que não tem conversado com o jogador nos últimos dias sobre a transação, pois ele está concentrado na disputa das olimpíadas. Na noite de segunda-feira, o técnico Vanderlei Luxemburgo jantou com Gilmar Veloz. Eles já haviam se falado por telefone, mas como o procurador estava na Europa, marcaram o encontro no Fazano, na Capital. Contrariando um costume seu, Luxemburgo confirmou o jantar e o assunto: a contratação de Gamarra. É que, coincidentemente, dirigentes corintianos jantavam no mesmo restaurante com os empresários iranianos que discutem a parceria com o time de Parque São Jorge e surgiu o boato que o treinador santista havia jantado com esse grupo. Luxemburgo não gostou da ligação dos dois fatos e da especulação sobre o interesse do Corinthians em contratá-lo. E, irritado, comentou na entrevista coletiva de hoje à tarde: "Isso é uma coisa muito complicada, vocês (jornalistas) tem informação em off sobre isso ou aquilo e eu tenho que me retratar, me justificar. Eu estava ontem jantando a serviço do Santos, o Marcelo Teixeira sabe com quem eu estava jantando. Agora, eu tenho de ficar aqui dando resposta porque alguém falou para vocês. É uma coisa muito complicada e eu não sou obrigado a responder".