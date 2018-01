Gamarra desfalca Flamengo amanhã Em boa fase, depois de duas vitórias convincentes, o Flamengo enfrenta o Madureira, às 16 horas deste sábado, em Moça Bonita, no segundo turno do Campeonato Carioca. Com as principais estrelas em paz, o técnico Zagallo aproveita os próximos jogos para manter o ritmo, com o objetivo de chegar embalado à final da competição. Como o time tem quatro pontos a menos do que o líder Vasco, conquistar o returno é uma tarefa difícil. O Flamengo terá apenas um desfalque: o zagueiro Gamarra, que estará com a seleção Paraguai para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Em seu lugar, Zagallo escalará o jovem Fernando, que formará dupla com Juan, convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Embora a equipe venha se apresentando bem, ainda tem setores que não estão no mesmo nível do restante grupo. Na lateral direita, nem Alessandro, que será o titular, nem Maurinho conseguiram ganhar a posição. A marcação no meio-de-campo é outro motivo de preocupação, mas Leandro Ávila e Rocha têm melhorado aos poucos. Convocado pelo técnico Emerson Leão, o zagueiro Juan acredita que a sua chegada à seleção foi uma conseqüência do trabalho que vem realizando no Flamengo. "Pelo que venho fazendo, estava na hora da convocação", disse. Estar na lista de convocados, além de ser a realização de um sonho, representa maior prestígio para o jogador. "É bom para o meu currículo."