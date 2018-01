Gamarra desfalca Flamengo no sábado O meia Edílson não voltou com a equipe de Natal, onde o Flamengo venceu o ABC por 3 a 1 e garantiu a classificação antecipada à fase seguinte da Copa do Brasil. Ele preferiu passar o dia de folga com parentes, em Salvador. Os jogadores do time reclamaram da viagem desgastante e tiveram todo o dia para descansar. O zagueiro Gamarra foi liberado para se apresentar à seleção do Paraguai, que enfrenta o Equador no meio de semana, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Gamarra desfalcará o Flamengo na partida de sábado com o Maduraria, pelo Campeonato Carioca.