Gamarra desfalca seleção do Paraguai Gamarra irá desfalcar o Paraguai na partida com o Chile, dia 2, em Assunção, pela 13ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2002. O zagueiro do Flamengo ficará fora porque sofreu estiramento no começo da partida contra o Vasco, domingo, pela decisão do Campeonato Carioca. A gravidade da contusão foi confirmada em exames que ele realizou sob a supervisão dos médicos da seleção de seu país. A situação de Chilavert também preocupa os paraguaios. O goleiro do Estrasburgo, clube recentemente rebaixado para a segunda divisão da França, torceu o joelho e está fazendo tratamento. Mas, na avaliação do médico paraguaio Agustin Casaccia, ele deve recuperar-se em tempo. O técnico Sergio Markarían ainda espera mais detalhes a respeito de Paredes, do Porto, que também se queixou de dores musculares. O treinador uruguaio que comanda o Paraguai divulga nesta quinta-feira a relação de convocados para o duelo com o Chile. Os paraguaios estão em segundo lugar nas Eliminatórias, com 23 pontos, seis a menos do que a Argentina. A vitória sobre os chilenos deixa o time muito perto da classificação para o Mundial.