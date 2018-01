Gamarra diz estar perto do Palmeiras O zagueiro paraguaio Gamarra admitiu nesta sexta-feira que está perto de um acerto com o Palmeiras. O jogador de 34 anos tem contrato até o final do mês com a Inter de Milão e deve mesmo deixar o futebol italiano, voltando para o Brasil. Ao chegar a Assunção nesta sexta-feira, Gamarra disse ?pode ser? quando foi perguntado se o seu futuro era o Palmeiras. Apesar da imprensa paraguaia garantir que o acordo já foi fechado, ele contou que ainda ?faltam algumas coisas?. ?Depende dos brasileiros?, avisou o zagueiro. Capitão da seleção paraguaia, Gamarra tem uma história de sucesso no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians - defendeu também Inter e Flamengo. Além disso, passou por Cerro Porteño (PAR), Benfica (POR), Atlético de Madrid (ESP), AEK Atenas (GRE) e Inter de Milão (ITA). Gamarra vem sendo assediado pelo Palmeiras desde o começo do ano. E, depois de uma longa negociação, a novela parece estar chegando a um final feliz para a torcida palmeirense.