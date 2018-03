Gamarra e Alessandro desfalcam Fla O desfalque de Gamarra, que voltou a sentir uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda, e o de Alessandro, que cumpre suspensão automática, são os principais problemas do técnico Zagallo para a partida contra o Coritiba, onde precisa vencer para prosseguir na competição. Fernando e Maurinho, respectivamente, devem ser os substitutos. Com o objetivo de motivar os torcedores, os dirigentes do clube baixaram os preços dos ingressos - o mais barato custa R$ 3 e o mais caro R$ 7. A partida está marcada para as 15 horas. O técnico Zagallo convocou os torcedores para dar apoio ao time.