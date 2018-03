Gamarra e Beto são dúvida no Flamengo O zagueiro Gamarra e o meia Beto, do Flamengo, só devem saber se poderão atuar na primeira partida pela decisão do título carioca momentos antes do início do jogo, domingo, contra o Vasco. Contundido na coxa esquerda, o defensor paraguaio disse que vai tentar participar do treinamento previsto para este sábado e, se for bem, poder confirmar sua escalação. Durante o treino desta sexta-feira, Beto deu voltas ao redor do campo, mas ainda está fazendo tratamento intensivo no joelho direito para poder participar da partida. Se ele não puder atuar, Jorginho deve ser seu substituto. Para o lugar de Gamarra, Fernando deve ser o escolhido.