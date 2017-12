Gamarra é liberado para a Seleção O zagueiro Gamarra foi liberado pela diretoria do Palmeiras para a seleção do Paraguai que nesta quarta-feira enfrenta El Salvador em amistoso de preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Emerson Leão não gostou de perder o jogador para os treinamentos da semana, mas teve de se conformar, pois trata-se de uma data Fifa. Nos treinos desta terça-feira pela manhã, o treinador praticamente definiu a equipe que vai enfrentar o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Marcinho Guerreiro volta ao time no lugar de Reinaldo, que cumpre suspensão pela expulsão na partida de sábado, contra o Inter. Marcinho formará a dupla de volantes ao lado de Roger. Na lateral-direita, Corrêa, suspenso, não joga. Baiano assume a vaga. Leão deverá orientar um coletivo no qual pretende avaliar as reais condições do goleiro Marcos, que só recentemente se recuperou de uma contusão no pulso. O goleiro vai treinar e, se não sentir a contusão, pode até ser a novidade do Palmeiras no jogo contra o Fluminense. Pedrinho - que tem problemas no pé direito - continua de fora. MARCOS - Marcos deverá se reunir com a diretoria do Palmeiras na tarde desta terça-feira para definir se continua no clube por mais uma temporada ou se aceita a proposta para jogar no Porto, de Portugal. O goleiro disse ontem que a proposta de U$ 2 milhões é boa e demonstrou interesse em sair. O diretor de futebol do clube, Salvador Hugo Palaia, no entanto, vai tentar convencê-lo a permanecer no Palmeiras.