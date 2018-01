Gamarra é poupado e desfalca o time do Palmeiras O técnico Emerson Leão ainda não definiu o time do Palmeiras para a partida de quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Palestra Itália, pela Copa Libertadores. Mas ele já avisou, depois do treino realizado na manhã desta quarta, que o zagueiro Gamarra será poupado e não joga. Gamarra não está contundido, mas Leão revelou que ele não jogará nesta quinta-feira por prevenção. O zagueiro paraguaio de 35 anos vai descansar para evitar uma sobrecarga física que provoque alguma lesão. "Estou respeitando a manutenção do coroa", brincou o treinador. Sem Gamarra, Leão ainda não sabe se escala o time com 2 ou 3 zagueiros. Daniel e Leonardo Silva serão titulares, enquanto Douglas também pode entrar na zaga. Outra dúvida é com relação a Paulo Baier, que tem chances de jogar na lateral-direita ou no meio-de-campo. O Palmeiras já está classificado para as oitavas-de-final da Libertadores e faz, nesta quinta-feira, seu último jogo na primeira fase. De qualquer maneira, o time luta por uma vitória sobre o Cerro para ficar com a primeira posição do grupo 7. Reforços Na entrevista desta quarta-feira, Leão também falou sobre possíveis reforços para o Palmeiras. E descartou a contratação dos jogadores Marcelo Peabiru, Souza e Barbieri, todos da Adap (PR). "Chance zero", avisou o treinador. Já o volante Magrão, que era pretendido pelo Palmeiras, não deve vir mais. O Yokohama Marinos, do Japão, pediu US$ 4 milhões para negociá-lo e os dirigentes palmeirenses não estão dispostos a pagar tudo isso. Por tudo isso, Leão admitiu nesta quarta-feira estar "pessimista" com a possibilidade de o Palmeiras contratar os reforços pretendidos por ele para o restante da temporada. Até agora, o clube só acertou com o atacante Rodrigo Tiuí, que disputou o Paulistão pelo Noroeste.