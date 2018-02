Gamarra e Ramírez chamados para amistoso do Paraguai O atacante ?El Tigre? Ramírez, do Flamengo, e o zagueiro Gamarra, do Palmeiras, foram convocados para o amistoso que a seleção paraguaia fará contra o País de Gales, em Cardiff, dia 1º de março. A lista dos convocados pelo técnico Anibal Ruiz: Goleiros Justo Villar (Newell´s Old Boys, Argentina) Derlis Gómez (Sportivo Luqueño) Defensores Denis Caniza (Cruz Azul, México) Julio César Cáceres (River Plate, Argentina) Carlos Gamarra (Palmeiras, Brasil) Delio Toledo (Zaragoza, Espanha) Paulo da Silva (Toluca, México) Juan Darío Cáceres (Estudiantes, Argentina) Jorge Núñez (Estudiantes, Argentina) Meias Edgar Barreto (NEC Nimega, Holanda) Roberto Acuña (La Coruña, Espanha) Carlos Humberto Paredes (Reggina, Itália) Julio dos Santos (Bayern, Alemanha) Cristian Riveros (Libertad) Diego Gavilán (Newell´s Old Boys, Argentina) Walter Fretes (Cerro Porteño) Diego Gavilán (Newell´s Old Boys, Argentina) Atacantes Nelson Haedo Valdez (Werder Bremen, Alemanha) César Ramírez (Flamengo, Brasil) José Cardozo (San Lorenzo) Salvador Cabañas (Chiapas, México)