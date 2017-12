Gamarra espera jogo mais aberto contra a Suécia O zagueiro Gamarra disse nesta terça-feira que espera um jogo mais solto contra a Suécia, na próxima quinta-feira, em Berlim, do que a estréia contra a Inglaterra, quando o Paraguai perdeu por 1 a 0, com um gol logo no começo do jogo. O capitão da seleção paraguaia espera os suecos se apresentem mais para o jogo que os ingleses. "Acho que teremos mais chances de jogar (contra a Suécia)da forma que estamos acostumados", disse Gamarra, que fez referencia ao empate sem gols entre Suécia e Trinidad e Tobago para explicar a sua teoria. "Trinidad e Tobago jogou muito atrás, e quase todo o segundo tempo com um a menos e mesmo assim atacou a Suécia." Apesar de esperar por um jogo mais aberto, Gamarra fez questão de lembrar que a Suécia tem um bom ataque, formado por Iibrahimovic e Larsson, mas não se mostrou tão preocupado. "Todos os atacantes são perigosos, preocupam, mas estamos trabalhando bem e não acho que tenhamos muitas dificuldades com eles".