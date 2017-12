Gamarra mais próximo do Milan Só falta acertar o valor da indenização que o Milan dará ao Flamengo para o zagueiro Gamarra defender o clube italiano. Atualmente, o jogador defende o AEK Atenas, da Grécia. Há duas possibilidades de negócio: o Milan pagará US$ 3 ou US$ 4 milhões ao time da Gávea ou então será feita a troca pelo lateral Serginho, ex-São Paulo.