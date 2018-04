Gamarra não deve vir; André Luís sai Ao mesmo tempo em que a defesa do Santos continua sendo uma das piores do Brasileiro, duas notícias circularam nesta segunda-feira na Vila Belmiro envolvendo zagueiros. A primeira é que Gamarra, que estava sendo contratado, não aceitou as bases propostas pelo clube, de R$ 120 mil mensais, e está renovando o contrato com a Inter de Milão. A outra é que André Luís deverá deixar o clube no final do ano, com destino a Lisboa, onde defenderá o Benfica. Essa notícia não foi confirmada oficialmente pela diretoria do Santos. André Luís tinha uma proposta de um time da Ucrânia de US$ 3 milhões para um contrato por quatro anos, sendo que o Santos receberia US$ 500 mil para ceder imediatamente o zagueiro. O jogador preferiu, porém, a proposta do clube português, que já tem vários brasileiros, como Alex, Alcides, Paulo Almeida e Argel. As bases não foram reveladas, mas o jogador deverá se apresentar no início do ano.