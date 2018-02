Gamarra não gostou da atuação do Palmeiras Apesar de o empate com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, em Assunção, ter sido considerado um bom resultado, a atuação do time deixou o zagueiro Gamarra muito descontente. ?Este não é o Palmeiras que estou acostumado a ver. É um Palmeiras diferente, que não arriscou?, reclamou o paraguaio, após o jogo válido pela Libertadores. Gamarra foi além. ?Faltou concentração. E não podemos jogar a culpa no cansaço. Sabíamos que o Cerro saía bem pelas laterais e que tínhamos que fechar a passagem pelo meio?, afirmou o zagueiro do Palmeiras. Criado no próprio Cerro Porteño, Gamarra foi muito assediado pelos paraguaios e prometeu voltar para lá. ?É o clube que me lançou e posso dizer que é o clube que amo. Tomara que eu possa encerrar minha carreira aqui?, disse o zagueiro. O Palmeiras volta nesta quinta-feira para o Brasil. E no domingo enfrenta o São Caetano, no Estádio Palestra Itália, pelo Campeonato Paulista. Já na Libertadores, o próximo jogo acontece no dia 2 de março, também em casa, contra os colombianos do Atlético Nacional.