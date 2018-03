Gamarra não quer sair do Flamengo O zagueiro Gamarra afirmou que pretende atuar por mais dois ou três anos e encerrar a carreira no Flamengo. O jogador, que se recupera de uma contusão muscular, espera acertar seus salários com a diretoria do clube e avisa que não pretende ter seu passe negociado - ele já recebeu propostas de clubes italianos. "Estou muito feliz aqui e não penso em sair", afirmou o paraguaio. Gamarra vem sendo submetido a um tratamento intensivo na coxa esquerda para antecipar seu retorno à equipe, inicialmente previsto para daqui a dois meses. Após a conquista do título estadual, os atletas do Flamengo foram dispensados até terça-feira.