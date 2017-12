Gamarra não vai enfrentar Brasil A Associação Paraguaia de Futebol anunciou nesta quarta-feira que o zagueiro Gamarra está descartado para a partida contra o Brasil, dia 15, em Porto Alegre, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Em seu lugar, o técnico Sergio Markarián convocou Carlos Morel Rodríguez, do San Lorenzo, da Argentina. Atualmente na equipe grega do AEK, Gamarra padece de uma lesão no púbis e não tem condições de se recuperar a tempo para enfrentar o adversário. Este é o segundo desfalque da seleção paraguaia. Antes, Markarián havia anunciado a ausência do lateral Denis Caniza, suspenso pela Fifa. Ainda não foi convocado o substituto para a posição.