Gamarra perto de um acerto com o AEK O Flamengo espera um contato nesta terça-feira dos representantes do AEK, da Grécia, para confirmar a venda do zagueiro paraguaio Gamarra. Por meio de um telefonema, o time grego ofereceu US$ 5 milhões (cerca de R$ 12 milhões) pelo passe do jogador. O presidente do clube carioca, Edmundo Santos Silva, informou que a proposta interessa e espera apenas acertar a forma de pagamento. Afinal, o AEK quer pagar em cinco parcelas, enquanto o Flamengo exige que a quantia seja paga à vista. Gamarra admitiu se transferir para o futebol grego, desde que a proposta seja boa tanto para ele quanto para o Flamengo. Para o clube carioca, a entrada desse dinheiro é essencial, já que os jogadores do elenco não recebem salários há quase quatro meses e o presidente garantiu que, se concretizado o negócio, irá quitar a dívida com os atletas. Vaias - Em Maceió, nesta segunda-feira, o Flamengo tentou se esconder da torcida e da imprensa. A tática foi passar informações erradas sobre o local de treino da equipe. Os torcedores locais ficaram revoltados quando descobriram onde estava o time carioca e vaiaram os jogadores. Protestaram, aos gritos de "Bahia, Bahia", em referência ao adversário dos flamenguistas na partida de quarta-feira, na Copa dos Campeões.